Motorista colide com Clio contra poste e foge do local em Alegrete

A Brigada Militar atendeu à ocorrência.

2 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Turismo 0

O motorista de um Renault Clio colidiu contra um poste de energia elétrica no início da manhã deste domingo (2), em Alegrete. O acidente ocorreu por volta das 6h30min.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, a Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou apenas o veículo, sem a presença do motorista, que não foi localizado.

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O carro, que sofreu avarias de grande monta, foi removido e encaminhado ao depósito credenciado do Detran. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

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