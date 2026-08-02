Motorista colide com Clio contra poste e foge do local em Alegrete

O motorista de um Renault Clio colidiu contra um poste de energia elétrica no início da manhã deste domingo (2), em Alegrete. O acidente ocorreu por volta das 6h30min.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, a Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou apenas o veículo, sem a presença do motorista, que não foi localizado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O carro, que sofreu avarias de grande monta, foi removido e encaminhado ao depósito credenciado do Detran. As circunstâncias da colisão serão apuradas.