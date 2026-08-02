Condutor bate em carro estacionado no Centro

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (2) na Rua Vasco Alves, no Centro de Alegrete. Um veículo BYD colidiu contra um Peugeot que estava estacionado. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe.
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Segundo relato do condutor do BYD, ele perdeu o controle da direção ao tentar pegar um objeto no banco do veículo. Em questão de segundos, o automóvel saiu da trajetória e atingiu o carro estacionado.
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