Por Onde Anda | As raízes de Alegrete continuam inspirando os passos de Paulo André Dutra

O quadro Por Onde Anda nasceu para reencontrar personagens que, em diferentes momentos, deixaram suas marcas na história de Alegrete e seguiram construindo novos capítulos de suas trajetórias longe da cidade, mas sem romper os vínculos com as origens. Mais do que descobrir onde estão, a proposta é compreender como o tempo transformou suas vidas, quais caminhos escolheram, que desafios enfrentaram e de que forma as experiências vividas em Alegrete continuam presentes em suas decisões e em sua identidade. Nesta edição, o reencontro é com o jornalista Paulo André Dutra, profissional cuja carreira foi construída entre o jornalismo, a comunicação pública, a assessoria institucional e o debate político, sempre tendo a comunicação como ferramenta de aproximação entre as instituições e a sociedade.

Desde abril de 2025, Paulo André integra o quadro efetivo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul como jornalista da assessoria de comunicação da Polícia Penal, uma das instituições mais jovens da estrutura estadual e que atravessa um importante processo de consolidação de sua identidade institucional. A nova função representa, segundo ele, uma oportunidade de participar de uma fase histórica da corporação, marcada por profundas transformações administrativas e pela construção de uma nova imagem perante a sociedade. O trabalho exige uma rotina intensa, dividida entre Porto Alegre, onde está localizada a Superintendência da Polícia Penal, e Santa Maria, cidade onde vivem sua esposa Francieli e as filhas Lavínia, Isadora e Maria Paula, equilibrando os compromissos profissionais com a convivência familiar.

A vocação pela comunicação surgiu ainda nos tempos universitários. Durante a formação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e também na Universidade Franciscana (UFN), o interesse pela comunicação política já direcionava suas escolhas acadêmicas e profissionais. Os primeiros estágios e experiências após a graduação aconteceram em Porto Alegre, sempre voltados para essa área, até que circunstâncias familiares motivaram seu retorno a Alegrete em 2009. Foi então que recebeu da então vice-prefeita Preta Mulazzani o convite para atuar inicialmente em seu gabinete e, posteriormente, integrar a equipe de Comunicação da Prefeitura durante a administração do prefeito Erasmo Silva.

A primeira passagem pela administração municipal aconteceu como redator, função exercida durante aproximadamente dez meses, período dedicado à cobertura das ações do governo e à produção de conteúdo institucional. Ao final de 2010 surgiu um novo desafio profissional: assumir a secretaria da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Entre o atendimento aos produtores rurais, a organização de eventos, o relacionamento com a imprensa e a apresentação do tradicional programa Hora da Prosa, na Rádio Alegrete, Paulo André ampliou significativamente seus conhecimentos sobre o agronegócio, setor que mais tarde voltaria a ocupar espaço importante em sua trajetória profissional. Paralelamente, também atuou como repórter do Jornal Em Questão, consolidando experiência em diferentes áreas do jornalismo local.

A soma dessas vivências acabou abrindo caminho para um novo convite. Em janeiro de 2012 retornou à Prefeitura de Alegrete, desta vez para assumir a direção do Departamento de Comunicação. Ainda antes dos 30 anos de idade, recebeu a responsabilidade de liderar um setor estratégico da administração pública, desafio que atribui tanto à confiança depositada pelo prefeito Erasmo Silva e pela vice-prefeita Preta Mulazzani quanto ao conjunto de experiências acumuladas desde o início da carreira. O reconhecimento recebido naquele momento permanece como um dos capítulos mais importantes de sua história profissional.

As lembranças desse período ultrapassam os desafios administrativos. Paulo André afirma que foi justamente o trabalho na Prefeitura que lhe apresentou um Alegrete muito diferente daquele conhecido durante a infância e a adolescência. Criado entre os bairros Praça Nova e Vera Cruz e tendo estudado em instituições como Eduardo Vargas, Demétrio Ribeiro e Raymundo Carvalho, sua convivência permanecia restrita a esses espaços. A rotina de acompanhar ações do governo municipal modificou completamente essa percepção. As visitas constantes aos bairros, ao interior e às diferentes comunidades permitiram conhecer pessoas, construir amizades e desenvolver um sentimento de pertencimento que, segundo ele, permanece vivo até hoje.

Sob o aspecto profissional, considera que a experiência foi decisiva para consolidar sua visão sobre o papel da comunicação pública. Na sua avaliação, comunicar uma administração vai muito além da divulgação de obras ou programas governamentais. Trata-se de garantir que a população conheça os serviços disponíveis, participe das políticas públicas, utilize aquilo que lhe é oferecido e também tenha condições de avaliar, cobrar e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão. Essa concepção era constantemente reforçada por uma frase repetida pela então vice-prefeita Preta Mulazzani, que dizia que o objetivo da administração era mudar a vida das pessoas. Transformar essa ideia em comunicação eficiente tornou-se uma missão assumida pela equipe.

Ao longo daqueles quase seis anos foi estruturado um departamento baseado na profissionalização do serviço público. Paulo André destaca que a Comunicação deixou de ser apenas um espaço de acomodação política para transformar-se em uma equipe técnica, preparada para produzir informação com qualidade, rapidez e alcance suficiente para chegar a todas as regiões do município. O processo, iniciado anteriormente por Zé Paulo e fortalecido ao longo da gestão, consolidou uma relação de diálogo e respeito com todos os veículos de imprensa da cidade, permitindo que o setor acompanhasse as profundas mudanças provocadas pela expansão da internet e das redes sociais. A transformação dos hábitos de consumo da informação exigia novas estratégias, e foi justamente nesse período que surgiram iniciativas como o Portal Alegrete Tudo. Paulo André recorda a primeira visita de Jucelino Medeiros à Prefeitura para apresentar o projeto que daria origem ao portal e lembra que a administração identificou desde o início o potencial da proposta, optando por apoiá-la.

Diversos projetos marcaram sua atuação na administração municipal, mas dois permanecem especialmente vivos em sua memória. O primeiro foi a comunicação do projeto de revitalização do Arroio Regalado, considerado por ele um dos maiores desafios de sua carreira. Explicar para a população uma intervenção urbana complexa exigiu muito mais do que divulgar obras. Foi necessário traduzir um processo que envolvia mudanças no curso do arroio, regularização fundiária, retirada de famílias de áreas de risco, construção de dois núcleos habitacionais para mais de cem famílias e, somente ao final, a implantação da atual Avenida da Integração. Segundo Paulo André, a comunicação teve papel fundamental para criar compreensão, sentimento de pertencimento, apoio popular e acompanhamento permanente da população durante um projeto que atravessou diferentes governos até sua conclusão.

Outro momento inesquecível foi todo o processo de implantação do Bairro Nilo Soares Gonçalves. Desde a conquista das unidades habitacionais junto ao governo federal, passando pelo acompanhamento das obras, seleção das famílias beneficiadas, realização do sorteio das 500 casas em um ginásio do IEEOA completamente lotado, até a entrega das chaves, cada etapa exigiu planejamento, dedicação e intensa comunicação com a comunidade. O encerramento daquele ciclo, simbolizado por uma grande festa popular, permanece entre as recordações mais significativas de sua passagem pela Prefeitura.

Encerrado o ciclo em Alegrete, Paulo André voltou seus esforços para um novo projeto jornalístico voltado ao setor agropecuário: o Portal do Produtor. Embora tenha sido uma iniciativa de curta duração, considera que ela aprofundou seus conhecimentos sobre a produção rural e serviu de base para outros trabalhos desenvolvidos posteriormente. Em Santa Maria, comandou programas jornalísticos nas rádios Medianeira 102.7 e CDN, ambos especializados em agronegócio, além de criar, em parceria com Pedro Rocha Marques, o Horizonte AgroCast, podcast que permanece em atividade com transmissão pela TV Santa Maria e pelo canal da Pecuária PRM no YouTube.

O período mais longo dessa etapa profissional, entretanto, foi dedicado ao Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm). Durante sete anos e meio esteve à frente da comunicação da entidade, que reúne cerca de dois mil associados e participa ativamente do debate público no município. A atuação envolveu a defesa da educação pública, da valorização do magistério e dos direitos dos servidores municipais, experiência que define como um intenso processo de amadurecimento profissional e político. Em sua avaliação, trabalhar em uma instituição sindical significou enfrentar desafios constantes diante das críticas direcionadas ao movimento sindical, ao mesmo tempo em que fortaleceu sua compreensão sobre a importância da educação, da organização coletiva e da defesa dos serviços públicos.

Ao olhar para toda a caminhada construída até aqui, Paulo André identifica Alegrete como um dos pilares fundamentais de sua formação humana e profissional. Costuma repetir uma frase ouvida recentemente de um colega: “não basta ser alegretense, tem que ficar espalhando”. A brincadeira traduz o orgulho que sente pela cidade onde nasceu e pela influência que ela exerceu em sua trajetória. Grande parte da experiência adquirida ao longo dos anos, afirma, foi construída nas redações, nos eventos, nas reuniões, nos debates, nas conversas e até mesmo nos confrontos de ideias vividos em Alegrete. Mesmo com a rotina intensa entre Santa Maria e Porto Alegre, acompanha atentamente a política local, mantém contato permanente com amigos e conhecidos e procura colaborar sempre que possível com iniciativas relacionadas ao município.

O futuro, segundo ele, continuará ligado ao serviço público e aos debates que envolvem sua valorização. Paulo André observa que os próximos anos deverão representar um período decisivo para os servidores públicos diante dos desafios e transformações que se apresentam. Afirma que seguirá acompanhando esse cenário de maneira ativa, mantendo sua participação no debate público e reiterando seu posicionamento político, declarado por ele próprio ao final da entrevista, ao afirmar que continuará atuando “sempre à esquerda”.

Mais do que revelar onde está Paulo André Dutra, esta edição do Por Onde Anda evidencia uma trajetória construída sobre a convicção de que comunicar também é servir. Entre redações, assessorias, rádio, comunicação institucional, agronegócio, movimento sindical e serviço público estadual, permanece o mesmo profissional que aprendeu em Alegrete que ouvir as pessoas, compreender a realidade e transformar informação em cidadania talvez seja uma das formas mais legítimas de contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Afinal, embora a carreira tenha ampliado horizontes e levado seu trabalho para diferentes regiões do Rio Grande do Sul, uma parte importante dessa história continua tendo como ponto de partida as margens do Ibirapuitã.