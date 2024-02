Alegrete Quintal do Samba vai balançar o Porto dos Aguateiros

Já dizia o poeta: “Quem não gosta de samba/bom sujeito não é/ou é ruim da cabeça/ou doente do pé. Neste domingo (11) acontece no Porto dos Aguateiros, o Alegrete Quintal do Samba, um evento idealizado por Celeni Viana; Huillian Viana; Uillian krug, Tica Tica, Vinícius Marçal e Huellington Viana.

Antes do lançamento, o grupo conversou com a reportagem do PAT e pontuou o objetivo do evento. Eles querem personalizar na Fronteira Oeste, a força do samba alegretense. Nesta primeira edição, o Alegrete Quintal do Samba vai reverenciar um dos grandes músicos locais, já falecido.

Miudinho como foi carinhosamente conhecido, faleceu em 2011, deixando um vasto legado de influência no cenário musical da região. O criador do conjunto musical Terceira Dimensão, o músico alegretense Miudinho marcou uma época na cultura musical alegretense. Ele abriu as portas para talentos musicais como João Chagas Leite e Serginho Moah. “Neste primeiro ano, prestaremos um tributo ao músico Miudinho, que tanto fez pela cultura”, vibra Celeni, um dos entusiastas do evento.

O samba vai rolar no domingo a partir das 16h, tendo como palco maior o Parque Porto dos Aguateiros. A turma de organizadores avisa que estarão no palco, músicos da velha guarda e jovens talentos, apresentando um samba da melhor qualidade. Um seleto time de peso na área do samba já confirmou presença. Músicos como: Huillian Viana Giovane MB, Tica Tica, Toninho, Tiago, Anderson, Adão Graciliano; Iihan Carlo, Vinícius Marçal Prates, Testa, Huellington Viana, Márcio Duarte, Roberto; Gersinho, Uillian krug, e Celeni Viana. Destaque para o pequeno Gabriel Arthur, com 11 anos, o guri é um talento no cavaco.

Conforme Viana, o parque estará aberto a partir do meio-dia para o público fazer aquele churrasco e confraternização, num típico aquecimento para o lançamento do Alegrete Quintal do Samba.

Fotos: reprodução