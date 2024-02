Confira os serviços que vão parar durante os dias de Carnaval em Alegrete

Os bancos e instituições financeiras não terão expediente na segunda (12), terça-feira (13), e manhã de quarta-feira de cinzas, retomando o expediente apenas às 12h de quarta-feira, segundo a Febraban. De acordo com o Sincoergs, as casas lotéricas do Estado também não devem abrir na segunda e terça-feira de Carnaval, uma vez que os bancos não terão expediente.

Apesar de ser uma festa popular no Brasil, o Carnaval não é considerado feriado no país, contando apenas como ponto facultativo, a depender dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados por cada estabelecimento junto aos seus sindicatos. Por isso, alguns setores costumam atuar normalmente durante os dias de folia. É o caso do setor supermercadista e lojista. Os estabelecimentos regidos pelo Sindilojas POA poderão manter as atividades normalmente segundo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e, na terça-feira (13), dependerá do que foi estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

O comércio varejista não abrirá suas portas. De acordo com a presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete Elaine Muller, na segunda e terça-feira, o comércio não abrirá para compensar os dias trabalhados no Natal, conforme acordo entre os Sindicatos. “As lojas, por exemplo, para abrir na segunda-feira dia 12 só se for com mão de obra exclusiva dos proprietários, parentes já configura trabalhador”, esclarece a sindicalista.

Em relação aos supermercados, na segunda, dia 12, assim como na terça de Carnaval, as grandes redes operam em horário normal (8h ao meio-dia). No domingo (11), até às 12h. Quarta de Cinzas funcionamento normal. Os demais mercados atendem com a mão de obra dos proprietários, conforme opção de cada empresário.

A Prefeitura de Alegrete fará ponto facultativo na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, de Carnaval e Quarta de Cinzas, em conformidade com o Decreto 001/2024. O ponto facultativo não se aplica aos serviços e atividades classificados como essenciais, que continuarão atuando. Atendimento UPA 24 horas, Limpeza Urbana, Serviços de Trânsito e Transporte Coletivo, Saúde; Guarda Municipal, Defesa Civil e Conselho Tutelar.

A coleta de lixo devido ao feriado de carnaval não irá operar na terça, o funcionamento normal ocorre no sábado (10), segunda-feira (12) e prossegue na quarta (14).

O Hemocentro Regional de Alegrete, não terá atendimento nos dias 12 e 13. As atividades retomam na quarta-feira (14), com coleta de sangue das 8h ao meio-dia. Das 13h às 17h, apenas administrativo. Excepcionalmente no dia 15, quinta-feira, a equipe estará em coleta externa. O hemocentro atenderá em caráter administrativo na quinta.

Já os serviços de saúde em Alegrete ofertam diversificada programação durante a folia. Uma van móvel da secretaria de saúde do município estará em frente à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, entre segunda e quarta das 8h ao meio-dia. O ônibus itinerante com serviços médicos e dentista estará na praça Getúlio Vargas na segunda-feira das 13h30min até às 19h. Na quarta esse serviço encerra às 13h30min.