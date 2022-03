Alegrete realizou o Tchêncontro Regional da Juventude Gaúcha e Sarau Regional de Prendas

Os eventos promovidos pela 4ª Região Tradicionalista, neste ano, foram realizados no CTG Honório Lemes, entidade da 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT – Luani Trindade Machado.

O Tchêncontro teve como objetivo, conhecer e valorizar a história das nossas entidades, sua cultura, suas crenças, seus costumes e suas festividades artísticas, culturais e campeiras.

Bem como, projetos ecológicos e sustentáveis que contribuem com a manutenção da vida no planeta Terra, através da temática “MTG, Sustentabilidade e as Novas Gerações”.

Durante a abertura contou com a presença de Marco Saldanha Júnior – Coordenador da 4ª RT, Alex Fabiano de Souza – Sub Coordenador da 4ª RT, em Barra do Quaraí, Vereador Anilton Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de Alegrete, Angela Vieiro – Secretária de Educação, Cultural, Esporte e Lazer de Alegrete, Kellen Iung – Patroa do CTG Honório Lemes, o Casal Padrinho do 16º Sarau de Prendas – Feliciano e Eliana Ribeiro, além das prendas e peões regionais e das entidades tradicionalistas, patrões, familiares e comunidade.

Durante o Tchêncontro teve a explanação do Padre Pedro Navarro, sobre a Sustentabilidade Social: uma sociedade mais humana.

O Padre Pedro, é Bacharel em Teologia, Licenciado em Filosofia e Pároco da Paroquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida de Alegrete, durante sua fala trouxe mensagens sobre a importância do individuo na sociedade, onde devemos evitar o individualismo. E, conceituou palavras como empatia e alteridade, e a necessidade da aplicação no nosso cotidiano.

Ocorreu apresentação de trabalhos pelas entidades tradicionalistas da 4ª Região Tradicionalista, contando as suas histórias e os projetos sustentáveis que desenvolvem ou desenvolveram.

A atividade teve como Comissão de Pareceres: .

Andreia Marconatto, Michele Lima de Melo e Henrique Neumann. As entidades que receberam o Troféu “Destaque Cultural” foram:

🧉CTG Aconchego dos Caranchos – Alegrete

🧉CTG Amizade de Vasco Alves – Alegrete

🧉CTG Honório Lemes – Alegrete

🧉CTG Oswaldo Aranha – Alegrete

🧉CTG Patrulha do Oeste – Uruguaiana

🧉CTG Piquete Porteira do Rio Grande – Barra do Quaraí

🧉Grupo Nativista Ibirapuitã – Alegrete

🧉CTG Sinuelo do Pago – Uruguaiana

🧉CEF Martin Fierro – Uruguaiana

Ainda, no dia 19, aconteceu o 16º Sarau Regional de Prendas, a noite foi de emoção para onze prendas jovens que foram apresentadas para a comunidade gaúcha. O Sarau de Prendas é um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as meninas são apresentadas a sociedade tradicionalista pelas suas famílias e usam o traje feminino típico do nosso estado. Foram apresentadas as prendas jovens:

🌷Luani Trindade Machado – CTG Honório Lemes (1ª Prenda Juvenil da 4ª RT 21/22)

🌷Pâmela Correa Chervenski – Grupo Nativista Ibirapuitã (1ª Prenda Juvenil da 4ª RT 19/21)

🌷Antônia Saiago Fernandes – CTG Patrulha do Oeste

🌷Clarissa Charão dos Santos – CTG Piquete Porteira do Rio Grande

🌷Julia Bari Dias Pedroso – CTG Honório Lemes

🌷Iasmim Janaina Gonzalez Palhares – CTG Piquete Porteira do Rio Grande

🌷Gianna Machado Antunes – CTG Oswaldo Aranha

🌷Lavínia Queiroz da Silva – CTG Honório Lemes

🌷Mariana Morales Pinheiro – CTG Amizade do Vasco Alves

🌷Marianne Zacarias Castro de Almeida – Grupo Nativista Ibirapuitã

🌷Pâmela Bari Jaques – CTG Honório Lemes.