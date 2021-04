Alegrete recebe a terceira remessa de vacina contra gripe H1 N1

Compartilhe















Junto com a vacinação que previne à COVID -19, em Alegrete, a população já estão sendo imunizada desde o último dia 12 de abril, para a gripe a H1N1 .

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde informa que nesta semana o Município recebe a terceira remessa dessa vacina com mais 1.300 doses.

A vacinação continua com crianças de seis meses a 6 anos, grávidas, puérperas (mulheres no período de até dias 45 após o parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Alegrete já recebeu quatro mil doses do imunizante que estão sendo aplicadas nas ESFs com salas de vacina e no Pam Central.

Já em relação à vacina contra a COVID -19 Heilli Temp, coordenadora Regional de Saúde diz que estão aguardando mais doses para Região ainda esta semana. A previsão é de chegada de mais 242.740 doses do Rio Grande do Sul, estado que está em primeiro no Brasil em número de pessoas imunizadas. A continuidade da vacinação será para a dose dois e depois que terminarem as pessoas idosos inicia a imunização para as pessoas de grupos com comorbidades