João Monteiro protocola pedido de CPI sobre a aplicação de recursos ao enfrentamento à COVID em Alegrete

Compartilhe















Com base no artigo 67 II e 69 do inciso 1º do regimento Interno, considerando as medidas necessárias destinadas a fiscalização quanto à correta aplicação de recursos e considerando a falta de transparência quanto à aplicação de dos imunizantes, o vereador João Monteiro solicitou abertura de uma CPI para apurar o montante e aplicação de recursos que vieram para o Município e sua destinação.

– Protocolei pedido de abertura de CPI para a verificação/apuração de possíveis irregularidades e correição na aplicação de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 em Alegrete, levando em consideração três principais eixos: saúde, assistência e educação.

Para a aprovação é necessário a subscrição de 5 vereadores.

Ele disse que a questão não é questionar o outro sobre saber fazer oposição consciente e respeitosa ou não, mas questionar-se sobre saber ser situação consciente e respeitosa. É assumir o que se faz e o não se faz, pois o “coitadismo”, tema dos estudos de psicologia quando se faz o questionamento: desde quando perguntar ofende?

O vereador lembra que quando analisamos dados sobre óbitos por Covid em Alegrete tem- se um número triste com mais de 200 alegretenses que perderam suas vidas, e cabe sim a Câmara de Vereadores investigar e questionar a aplicação de recursos públicos, atesta.

-Eu não preciso explicar o porquê, quem não quer apuração por parte do executivo e os vereadores que não subscreverem comigo o pedido, esses sim que precisam explicar à população- porque não- destacou o Vereador.

Vera Soares Pedroso