Alegrete recebe direção Estadual dos Militares Evangélicos

Neste sábado (1º) Alegrete recebe pela primeira vez a Direção Estadual dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul.

A visita é para a implantação do Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete. Estarão presentes o Coronel Cleber Giovan Pazatto Canto – Presidente Estadual dos Militares Evangélicos ; Coronel Vilmar FontelaD’Ávila; Diretor Jurídico e o Major Volni Pompeu Vieira – Vice Presidente Estadual.

Eles vão participar de uma agenda de atividades em Alegrete e da realização de um culto às 19h30min na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na rua Barão do Cerro Largo.

O Grupo de Militares Evangélicos tem o objetivo de acolher, amparar e fortalecer a fé de militares de Alegrete, seus familiares e a comunidade alegretense através de um trabalho evangelístico. Conforme Sargento Adão Roberto, do Corpo de Bombeiros , além das Unidades Militares do Exercito, Brigada Militar e Bombeiros, também são convidados a somar os agentes de segurança Pública, como a Polícia Civil, a SUSEPE, a guarda Municipal, SAMU, Grupo Escoteiro Honório Lemes e o Projeto Bombeiro Mirim.

A comunidade é convidada a participar às 19h30min deste sábado, na Igreja Assembléia de Deus do culto coordenado pelos militares evangélicos.