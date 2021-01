Alegrete recebe ônibus para transporte escolar no interior

Compartilhe















O prefeito em exercício de Alegrete, Jesse Trindade, esteve em Porto Alegre, na quinta-feira (21), onde participou do ato de entrega de 46 ônibus escolares, através do Programa Caminho da Escola. O município foi contemplado com 01 veículo, adquirido com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O ônibus comporta 44 alunos sentados e possui uma plataforma para receber estudantes cadeirantes, ideal para o transporte na zona rural.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, dos secretários da Educação, Faisal Karam, e de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal e do deputado federal Carlos Gomes, um dos articuladores do recurso junto ao Ministério da Educação.

O governador Eduardo Leite agradeceu a parceria do FNDE e disse que a segurança na educação também vem do transporte escolar.

O prefeito em exercício destaca que uma das maiores preocupações da gestão do prefeito Márcio Amaral é proporcionar uma educação de qualidade. “O município vem buscando fazer a sua parte, mas é importante o auxílio dos governos estadual e federal, pois estes recursos possibilitam oferecer uma melhor estrutura de transporte e segurança para os alunos”.

DPCOM