Alegrete recebe selo bronze por desempenho da Rede Bem cuidar

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Vila Nova recebeu o selo bronze do Governo do Estado, bem como o título de “Amiga do Idoso” por seu desempenho exemplar.

A Rede Bem Cuidar (RBC/RS) integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população gaúcha.

A saúde municipal aderiu à Rede Bem Cuidar/RS, indicando a ESF Vila Nova, para atender aos critérios estabelecidos pelo programa a fim de desenvolver um conjunto de ações previstas para qualificação dos processos de trabalho e de assistência em saúde ofertada à população. A partir da adesão, a unidade de saúde recebeu verba para implantação do projeto e, na sequência, repasses mensais para manutenção.

Segundo a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, dentre as metas atingidas estão realizar avaliação multidimensional em 30% dos idosos, em uma população de 1.036 idosos cadastrados na área, e 12 reuniões de equipe por semestre, assim como elaborar um plano de assistência domiciliar, capacitar a equipe com cursos que envolve temas referente aos idosos e efetuar avaliação da estrutura física para viabilizar o melhor atendimento e acolhimento aos idosos.

“Abrangemos três bairros: Vila Nova, Rui Ramos e Tancredo Neves. Nossa equipe atingiu a meta deste ciclo no qual nos graduou como “UBS Amiga do Idoso” e com o selo bronze”, afirma a secretária.

Ressalta-se que a unidade desenvolve ações direcionadas ao envelhecimento saudável e implementação de ações e processos de trabalho que permitem aos usuários idosos vivenciarem uma atenção acolhedora, inclusiva, eficiente e humanizada.