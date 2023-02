Turma dos anos 80 do Lauro Dornelles realiza encontro neste fim de semana

Jorge Mendonça um dos que integram essa turma, é um dos mais entusiasmados e está ajudando na organização do evento. O acolhimento aos participantes inicia às 14h com a chegada dos ex-alunos à escola. Depois do credenciamento, acontece a visita à escola e o bate papo de reencontro.

Turma em um desfile de 7 de setembro

São esperados de uma turma de mais de 50 pessoas, que trinta participem do I Encontro de ex alunos da Escola Dr Lauro Dornelles em Alegrete.

A programação segue com a solenidade às 16h, com o cerimonial e as homenagens que contam com a entrega de medalhas a quem participa do encontro.

O jantar de confraternização será às 20h, do dia 11, no Piquete Waldemar Simon no bairro Santos Dumont.