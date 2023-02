Prefeitura normatiza horário de atividades para escolas de samba

Share on Email

Em plena atividade, as agremiações fazem ensaios técnicos, arrastões por ruas próximas às suas sedes e isso gerou uma preocupação de pessoas que moram nas imediações destes locais, em relação ao barulho.

Para isso a Prefeitura emitiu um Decreto que estipula o horário em que podem realizar suas atividades.

E desde o último dia 12 de janeiro passado que a Prefeitura publicou o Decreto que determina os horários em que essas atividades podem ser realizadas em Alegrete.

De domingo a quinta- feira, as festas em quadras de escolas de samba podem ser atá as 24h;

Na sexta- feira, até 1h30min e no sábado os eventos podem ser até às 4h.

O Vice- presidente da Assercal, Rafael Faraco, diz que nos dias de semana, as festas nas escolas de samba, normalmente vão até a meia a noite. Na sexta se estende até a uma da madrugada e somente de sábado para domingo as atividades podem ir até mais tarde. – Se pudéssemos estender um pouco mais poderíamos faturar mais para as escolas que estão em plena atividade em suas quadras, observou Faraco.