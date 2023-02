Fios soltos: Alegrete terá mutirão para retirada de fios irregulares

Share on Email

As secretarias de Infraestrutura, Planejamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo , em uma ação conjunta com a RGE, Sirtec e Procon, realizaram no dia 15 de março de 2023, a partir das 6h da manhã, um mutirão para a retirada de fios irregulares na cidade.

As ações ocorrerão nesta primeira etapa na avenida República Rio-grandense, como projeto-piloto, conforme foi definido na reunião desta quarta-feira, dia 8/02, na sede da RGE.

De acordo com o vice-prefeito, Jesse Trindade, o objetivo da ação é promover a limpeza visual da cidade e trazer mais segurança à população. “A ação busca a retirada dos cabos e fios de internet inativos e o mapeamento de pontos críticos visando solucionar uma das principais demandas e reivindicações da cidade”, destacou o vice-prefeito.