Alegrete registra 39 casos de estelionatos em outubro

Em 31 dias do mês de outubro, a cidade de Alegrete registrou 39 casos de estelionatos. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, apontando que a cada dia do mês de outubro, pelo menos uma vítima sofreu algum tipo de golpe.

No mês passado ocorreram 39 crimes de estelionatos, seis a mais do que em setembro, que nos 30 dias teve 33 casos. Comparado a outubro do ano passado, houve uma redução. Em outubro de 2021, foram 52 casos de estelionatos na cidade. Na ampla maioria, os casos de estelionatos são pelo golpe do Pix, inclusive com prisão realizada pela polícia civil na cidade.

O crime de furto teve uma redução. De 91 casos em setembro, o mês de outubro registrou 71 furtos, contra 75 casos ocorridos em outubro do ano passado. Nos casos de homicídios, Alegrete registrou redução. Com dois crimes em julho, agosto, setembro e outubro não houve registro. Num comparativo com o ano passado, só em outubro a cidade teve três casos de homicídio.

Em outubro foram 6 casos de roubos, quatro a menos do que o mesmo período do ano passado. O mês de setembro encerrou com sete roubos. Por outro lado, os crimes de abigeato tiveram números iguais. Em outubro deste ano foram 8, idêntico ao mesmo mês de 2021. Setembro houve uma pequena queda neste tipo de crime, foram consumado seis casos em 30 dias. O 10º mês do ano encerrou com dois furto de veículo, contra um do mês de setembro. Em outubro de 2021, não houve registro deste tipo de crime na cidade.

Quantos aos delitos relacionados à armas e munições houve redução. Em outubro foram três casos, contra 5 ocorridos em setembro. No ano passado, em outubro foram registrados quatro delitos desta natureza.

Os casos de posse de entorpecentes em outubro totalizaram 9, contra oito de setembro. No ano passado em outubro ocorreram 4 crimes deste tipo. Já o crime de tráfico cresceu em outubro. Em setembro foi registrado apenas um caso. Agora em outubro foram 4, contra três ocorridos no mesmo período de 2021.

No Rio Grande do Sul houve redução nos registros de estelionato pelo quinto mês seguido. Na comparação entre outubro deste ano (6.280 casos) e o mesmo período do ano passado (6.998), a queda foi de 10,26%. Ainda assim, o número é alto: foram cerca de 202 registros por dia no mês passado.

Dicas para não cair em golpes. (Fonte: Polícia Civil do RS)