Ato heroico, descrevem amigos e familiares de alegretense que morreu durante temporal em Porto Alegre

O alegretense Daner Hernandez Silva, de 45 anos, foi a vítima fatal do temporal que assolou Porto Alegre na noite de ontem(15).

Ele caiu no Arroio Moinho, na zona leste da Capital, na segunda-feira, enquanto tentava ajudar vizinhos atingidos pela forte chuva. O corpo do alegretense foi localizado na manhã desta terça-feira (16).

Ele estava próximo à Rua da Represa, no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre.

Segundo a Defesa Civil da Capital, o corpo de Silva foi localizado por volta das 10h30min, próximo ao Anfiteatro Pôr do sol. Ao todo, estiveram envolvidos nas buscas 79 profissionais entre Bombeiros, Defesa Civil, DMLU, Brigada Militar e a Guarda Municipal.

Em suas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo disse: “com profunda tristeza fui informado do falecimento do morador desaparecido após atuar no salvamento de outras pessoas no temporal.A prefeitura já está na companhia da família e prestaremos todo o suporte necessário.”

Daner trabalhava em eventos como técnico de som e luz. Algumas das mensagens de pesar destacam:

“Infelizmente não é uma fakenews, é um dia cinza, triste, sem graça que nos faz orar e orar muito pela família, pelas filhas, pelos amigos. Um amigo querido que os eventos nos deu. um baita pai, um ser humano muito incrível e sensível ( Denise Marçal).

“Que privilegio ter conhecido e convivido com uma pessoinha tão especial como Daner Hernandez que por muitas vezes nos ajudou sem hesitar. Que lembranças boas vamos ter….”(Daniela Ribeiro).

“Não acredito que perdemos nosso grande amigo e profissional, Daner Hernandez, em um ato heroico de salvar vizinhos, perdeu sua vida”(Cristina Nunes).

“O Cara certo, no lugar certo, para fazer o certo e, como sempre, pensando mais nos outro. Várias vezes falou o que precisava ser dito e pra quem tinha que ser dito. Baita profissional, pai e ser humano” ( Delismar Nascentes).

“O cara que sempre considerei como um herói, nos deixou provando isso para todos .Um pai e amigo incansável ! Um colega de trabalho que nunca entregou com os pontos”(Hamilton Junior).

Em uma das suas contas no facebook, Daner tinha como foto de perfil a imagem do filme” EU SOU A LENDA e, por todas as descrições, homenagens e seu ato heroico, para sempre será uma lenda.