Alegrete registra mais de 90 milímetros de chuva nas últimas 12 horas

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (CEMADEN), a marca alcançada foi de 91mm nesse período.

As condições climáticas adversas não se limitaram apenas a Alegrete. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas sobre a possibilidade de tempestades em diversas regiões do estado. Com base nas previsões do INMET, espera-se instabilidade avançando pelo estado, com risco de temporais em algumas localidades.

O alerta principal, de cor laranja, abrange praticamente todo o Rio Grande do Sul e estende-se até as 12h deste domingo. Além disso, um alerta amarelo foi emitido para o Extremo Sul, indicando a possibilidade de chuvas fortes até as 10h de hoje.

As estimativas meteorológicas apontam para índices pluviométricos significativos, entre 30 e 60 mm/hora ou 50 e 100 mm/dia, acompanhados por ventos intensos, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, e risco de queda de granizo em várias regiões do estado. Essas condições climáticas adversas aumentam a probabilidade de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e inundações.

Os maiores volumes de chuva são esperados em municípios da Região Metropolitana, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Paranhana, Serra e Litoral Norte, podendo alcançar até 80 milímetros.

Para Alegrete, de acordo com o Climatempo, a previsão é de chuva ao longo de todo o dia, com expectativa de 10mm de precipitação. As temperaturas devem oscilar entre 16°C e 23°C.