Segmento gastronômico é o que mais cresce em Alegrete

Ao andar pelas ruas de Alegrete, percebe-se uma enormidade de estabelecimentos gastronômicos que subdividem-se em diversos segmentos dentro da culinária. A reportagem do PAT procurou entender o motivo de tantos estabelecimentos e suas ramificações envolvendo aplicativos que ofertam uma variedade de escolhas para lanche ou refeição.

Um proprietário de empresa, há mais de dez anos no mercado, diz que o grande “boom” do setor foi durante a Pandemia. “Eu estou há bastante tempo no ramo e posso garantir, o maior faturamento da minha empresa foi durante a Covid-19, onde as pessoas não saiam de casa. Infelizmente foi um período muito obscuro, mas pra nós do ramo de alimentação foi de grande crescimento para expansão da marca, disse o gestor.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já havia divulga um relatório com o número de estabelecimentos abertos nos últimos cinco anos. Entre 2020 e 2022 foi o período que mais abriu empresas. No ramo de culinária, esse crescimento foi mais de 20% em relação a períodos de tempo semelhantes.

Outro empreendedor que tem aplicativo de delivery em Alegrete, relatou que sua imersão no mercado gastrômico se deu por meio de uma ideia que ele teve.”Pensei, porque não abrir um local onde as pessoas pudessem ter uma gama de opções para escolher. Hoje em dia todo mundo tem telefone, e ofertar isso é algo muito prático e rápido”, comentou o empresário.

Ele também disse que o melhor período de faturamentos se deu na época da Pandemia.”A Pandemia fechou muitas portas, o pessoal se viu obrigado a criar uma forma de renda e diversos foram os estabelecimentos criados. Lembro de uma dia que mais de dez empresas vieram para cadastrar e formalizar a empresa no aplicativo”, ressaltou.

No grupo das pizzarias, o proprietário de uma delas relatou que seu empreendimento se deu na época da Covid. “Eu trabalhava de contabilista numa empresa, como fomos obrigados a ficar em casa, eu pedi desligamento do emprego e abri meu próprio negócio. Consegui liberação de um empréstimo, em torno de 90 mil reais junto a um banco, e meti a cara no ramo de alimentação. E pode ter certeza, foi a melhor coisa que fiz, hoje minha empresa fatura bem e deixa uma ótima margem de lucro todo o mês. O segmento só cresce, destacou.

A reportagem ouviu algumas pessoas nas ruas e quis saber quais os estabelecimentos que elas mais frequentam, e como é essa tendência de pedido de comida por aplicativo. Márcia Ferreira, moradora do bairro Macedo, disse que é mais caseira e que boa parte dos seus pedidos se dão através de aplicativos. “Peço lanche e pizza no mínimo uma vez por semana, geralmente por App, tenho preguiça de sair, prefiro o conforta da minha casa”, explicou a alegretense.

Pedro Macedo, morador do bairro Piola foi por outro lado, disse que gosta mais de sair e visitar os estabelecimentos do que ficar em casa.”Eu gosto de sair e Alegrete tem muita opção de lugar, tem pizza grande, tem pizza de borda fina, borda grossa, tem lanche grande, tem lanche saboroso, tem lanche rústico, artesanal, tem tudo, tu vai na rua gastronômica (Venâncio Aires), tu encontra todo tipo de lugar, fica a critério”, salientou.

Alegrete se notabiliza por grande diversidade de opções no segmento. Os locais são diversos, nos bairros e centro, o que proporcionam à cidade um leque de boas e qualificadas opções gastronômicas. Esse excepcional momento que o setor da alimentação vive, em pontos físicos ou por Delivery, atende plenamente os gostos mais exigentes e fortalece a geração de emprego e renda.

Fotos: Piero Pizzaria