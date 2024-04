Festa de adolescentes, regada a bebida alcoólica, é encerrada pela BM e Conselho Tutelar

Share on Email

O trabalho demandou mais de três horas de ações após a Brigada Militar receber denúncias de perturbação do sossego, devido ao som alto proveniente do evento.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma situação alarmante: dezenas de adolescentes entre 15 e 17 anos apresentando sintomas de embriaguez, com um grande volume de bebidas alcoólicas à disposição, incluindo vodka, cachaça, energéticos e sucos. Surpreendentemente, não havia nenhum adulto responsável presente no salão.

Segundo apurado pelo PAT, a residência onde ocorria a festa era de propriedade de uma mulher, cujo filho era pai de uma das adolescentes envolvidas na organização do evento. A informação obtida foi de que não havia conhecimento prévio sobre o consumo de álcool por parte dos menores.

O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado e, diante do elevado número de menores presentes, os responsáveis foram chamados ao local. Alguns pais afirmaram não ter conhecimento sobre o consumo de álcool na festa. Posteriormente, alguns deles foram conduzidos à delegacia de polícia para formalização do registro da ocorrência.

A proprietária da residência poderá enfrentar alguma responsabilidade relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de menores de idade. O Conselho Tutelar, assim como, a BM, desempenharam um papel crucial, garantindo os direitos e a segurança dos jovens envolvidos na situação.

Este episódio serve como um alerta para os pais, destacando a importância de estarem cientes sobre os lugares frequentados por seus filhos, com quem estão e se há a presença de adultos responsáveis. O consumo de substâncias, como álcool, representa um grave risco à saúde e segurança dos adolescentes.

A irregularidade encontrada nesta festa foi o volume de bebidas alcoólicas disponíveis e o consumo realizado por menores de idade.