Alegrete registra mais uma vida ceifada pelo novo coronavírus

Compartilhe















No início da tarde desta quinta-feira(11), a Secretaria de Saúde de Alegrete confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19, no Município.

Conforme informações à reportagem, trata-se de uma paciente de 53 anos que estava internada desde o último dia 26 de fevereiro, na UTI Covid-19, na Santa Casa.

Nesta manhã, outros dois óbitos foram informados pela Secretaria de Saúde. Desta forma, entre a noite de ontem e o início da tarde de hoje, foram três mortes pela doença.

O Município chega ao número de 87 óbitos em decorrência do vírus. Atualmente, Alegrete contabiliza 6.128 casos confirmados, com 4.646 recuperados, 1.398 ativos, sendo que 1.358 estão ativos em isolamento domiciliar e 42 hospitalizados positivos de Alegrete. Até o momento, foram realizados 22.182 testes, sendo 15.845 negativos, 6.128 positivos e 209 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.562 pessoas. Em 11 dias, neste mês de março, Alegrete registra, até então, o maior número de mortes pela Covid-19, chegando ao total de 21. O mês que havia registrado o maior números de mortes tinha sido janeiro, com 16.