Prefeito Márcio Amaral assina Termo de Adesão para a compra de vacinas contra a covid-19

Compartilhe















Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Márcio Amaral assinou o Termo de Ajuste Operacional para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, que tem por objetivo a cooperação operacional, técnica e financeira entre a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), a Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (AGCONP) e o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (GRANPAL).

O documento permite a inclusão de Alegrete entre as cidades que poderão adquirir vacinas através do movimento que prevê a compra centralizada e compartilhada do imunizante. A adesão não significa a compra imediata, porém o município garante a participação junto ao Consórcio de Municípios. A expectativa da Prefeitura é de que em caso do não cumprimento dos prazos do PNI pelo Ministério da Saúde, essa aquisição possa agilizar a vacinação no município, priorizando a fase que contempla as pessoas com comorbidades.

O prefeito também participou nesta manhã de uma reunião virtual entre prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa) e Granpal para tratar sobre a compra de vacinas.

Um projeto de lei será enviado à Câmara de Vereadores solicitando a autorização para a aquisição de imunizantes contra o novo coronavírus. A estimativa é que mais de 300 municípios se somem à iniciativa.

A Granpal já conversou com representantes do laboratório União Química, que vai produzir a vacina Sputnik V no Brasil. Para a próxima semana, será organizada videoconferência com representantes da Pfizer para estabelecer negociação com este grupo.

DPCOM