Projetos e ações da APAE são destaque em Alegrete

No Boletim Informativo desta semana a APAE/Alegrete destaca diversas ações que fazem toda a diferença para a família apaeana e a comunidade de um modo geral.

Palavra da Diretoria:

Você já pensou em quantos LIMITES coloca para si mesmo todos os dias pensando: “Ah, mas isso é muito difícil”! ou “ Eu nao consigo fazer isso”! Pois é, muitos de nós colocamos barreiras em nós mesmos! Para nossos alunos/ usuários não existem barreiras e sim, oportunidades!

Desse modo, a educação inclusiva proporciona uma nova visão, pois é uma forma de quebrar paradigmas e avançar, em busca de melhores condições de vida para crianças que possuem alguma deficiência…

BEAMZ

É um dos recursos adquiridos pela APAE/Alegrete para a Sala de Tecnologia Assistiva…

Famílias Comprometidas e engajadas

O apoio e auxílio dos alunos/ usuários apaeanos foram essenciais neste ano que passou, acreditamos que com otimismo, fé, faremos deste 2021 um ano talvez ainda diferente, porque devemos continuar seguindo os protocolos sanitários, precisamos continuar nos cuidando…

Nota Fiscal Gaúcha

É um programa do Estado do Rio Grande do Sul, que visa fomentar a cidadania fiscal e a concorrência leal por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte dos consumidores.

A APAE/ Alegrete é uma das entidades beneficiadas pelo programa, que permite a destinação de recursos para aplicações em projetos de melhorias na infraestrutura e no atendimento.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.