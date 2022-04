Alegrete será palco de mais uma Feira Nacional de Ovinos

A cidade de Alegrete vai sediar a 34ª edição da Fenovinos – Feira Nacional Rotativa de Ovinos.

O evento está programado para ocorrer de 9 a 12 de junho, no Parque de Exposições Lauro Dornelles. A feira é promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO) e Sindicato Rural de Alegrete.

A Feira é considerada uma das mais importantes mostras de ovinos do sul do país. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em www.arcoovinos.com.br, até o dia 27 de maio.

O evento tem o intuito de despertar o interesse de novos investidores na produção de carne e lã, bem como busca mostrar a força da cadeia produtiva da ovinocultura.

Na semana passada o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes e os diretores Caio Bicca e Rossandra de Sales Alves Prates, estiveram reunidos com o presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS).

O engenheiro agrônomo Leonardo Cera, acompanhou a comitiva onde representou a diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA. ). O encontro serviu para tratar da participação das entidades AEAA e SARGS na 34ª edição da Fenovinos – Feira Nacional Rotativa de Ovinos. O evento é uma promoção da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO) e do Sindicato Rural de Alegrete.

Foto: Página Rural