Adolescente conseguiu vaga, não sabia nada de peças e hoje domina completamente o setor

A falta de empregos é uma chaga social aqui em Alegrete, assim como a qualificação de candidatos para muitas atividades. Normalmente quem emprega solicita experiência, porque dependendo do negócio ensinar demanda tempo que as atividades não esperam.

Mas, um caso em especial demonstra, a vontade de quem não sabia nada, bem como do dono de uma loja de auto peças de Alegrete que tinha urgência para preencher a vaga.

Menina que vende auto peças em Alegrete

Com apenas 17 anos, Alexandra Lara Garcia, acadêmica de química se inscreveu para estágio em empresas que tivessem relação com o curso, como farmácias, laboratórios e outros segmentos do ramo. De início houve uma possibilidade para vaga em área administrativa de uma empresa. Mas, enquanto Alexandra estava preenchendo os papéis, houve o telefonema de um empresário que precisava urgente de alguém para loja de auto peças.

Neste momento, começou a virada em sua vida. Alexandra foi até a loja e em três dias começou a trabalhar atrás de um balcão sem conhecer nenhuma marca de veículo e, muito menos, peças de carros. Porém, o dono Celso Martil, resolveu apostar na guria que, há cinco anos conforme ele, é uma das melhores vendedoras de sua loja e de peças da cidade.

Ela não abre mão da vaidade em um setor dominado por homens, porque acredita que mesmo em trabalhos que antes as meninas não tinham chance, agora está provado que elas podem e sempre muito femininas.

Menina que vende auto peças em Alegrete

Alexandra saiu o zero e hoje domina o setor com uma invejável desenvoltura.

Menina que vende auto peças em Alegrete

No início e por um bom tempo eu não sabia nada, nem conhecia as marcas de carros. Muitas vezes duvidei, imagina aprender o nome desse monte de peças e acessórios, não vou conseguir, atesta.

Martil diz que ela pensou em desistir várias vezes e ele como gosta de ensinar foi passando o que sabe à menina. – hoje tenho orgulho da minha colaboradora, assim como dos guris. Ela é toda vaidosa e brinco com que as unhas podem estragar nessa atividade de pegar itens nas prateleiras e ir ao Caixa..

Menina que vende auto peças em Alegrete

-O empresário considera neste caso, força de vontade e determinação, porque muitas mulheres acreditam, equivocadamente, que não podem fazer certas atividades e a Alexandra prova que mulher pode fazer o que quiser e ainda muito melhor, salienta.

Equipe da Master Auto peças

– O seu Celso me ensinou tudo e pegando os catálogos aprendi sobre cada peça, marcas de carros ( risos) que um dia imaginei ser impossível, mas com ajuda de meu pai, também, avancei e agradeço o emprego que veio de forma quase acidental e hoje tenho muito orgulho.

Menina que vende auto peças em Alegrete

Claro, se não fosse ele me ensinar, ter paciência, eu não teria chegado onde cheguei , porque vendo, compro e atendo no Caixa. Mas claro que temos que ter humildade e vontade de aprender, salienta a jovem que já tem uma moto, toda estilizada, que a leva para o trabalho.