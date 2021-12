Alegrete soma mais três óbitos em decorrência da Covid-19

Não foram registrados casos positivos nesta quinta-feira (16/12). Também não foram registrados recuperados. Até a publicação do boletim foram registrados três (3) óbitos. Um homem, 87 anos, óbito ocorrido no mês de março de 2021 (vacinado) e duas mulheres entre 58 anos e 87 anos. A mulher de 58 anos (óbito em junho de 2021) não estava vacinada. Não foi possível conferir se a mulher de 87 anos (óbito no mês de abril) estava vacinada ou não, em virtude do sistema estava fora do ar. Na próxima edição do boletim estaremos informando.

OBS: A Prefeitura de Alegrete informa que os três óbitos incluídos passaram por avaliação do Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE). São pacientes que testaram positivo para Covid 19, estiveram hospitalizados, receberam alta hospitalar e mais tarde vieram a falecer em decorrência de complicações da COVID. Os óbitos foram avaliados após a o cruzamento do banco de dados do sistema de informação de mortalidade e o banco de dados dos pacientes internados com COVID.

Na Enfermaria Covid 100% dos leitos estão disponíveis. Não há pacientes diagnosticados com Covid-19 na UTI.

Atualmente são 12.076 casos confirmados, com 11.777 recuperados, 01 caso ativo e 299 óbitos.

Foram realizados 40.909 testes, sendo 28.831 negativos, 12.076 positivos e 02 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 6 pessoas.