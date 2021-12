Carro é incendiado na Estrada do Frigorífico e há suspeita de dois corpos carbonizados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um carro foi incendiado dentro do Rio Capivari, em uma estrada vicinal, às margens da RSC 507, Estrada do Frigorífico, em Alegrete.

De acordo com informações preliminares, o Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para atender uma ocorrência, assim como, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Alegrete.

O veículo, tudo indica que seja um Logus, estava em chamas, foi realizada a extinção do fogo e, posteriormente constatado, pelos militares, que teriam dois corpos carbonizados.

Um deles no banco de trás do veículo e o outro no porta-malas.

Desta forma, a Polícia Civil de Alegrete e a Perícia de Santana do Livramento foram acionadas para que seja confirmada ou não a suspeita de que sejam dois corpos.

Testemunhas disseram à reportagem que visualizaram um homem sair de perto do carro, sem camisa, e fugir na carona de uma moto.

O local onde o carro foi localizado é abaixo da ponte do Rio Capivari e esta isolado.