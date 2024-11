Alegrete Summit inicia com foco na tecnologia e no empreendedorismo

Na tarde da quinta-feira, no salão de atos do Sicredi, ocorreu o início das atividades do Alegrete Summit. Durante dois dias, palestras, mostra de inovação e tecnologia e apresentações artísticas, farão parte desse grande evento para a Fronteira Oeste.

Ao chegar no local, uma super estrutura. Alunos de escolas municipais e estaduais, estavam vendo as mostras e as tecnologias expostas no evento.



O diretor de inovação e tecnologia da secretaria de desenvolvimento econômico, Alex de Souza, salientou que o evento será uma evolução dos seminários do Alegrete Cidade Inovadora e do Experience Day. O evento tem apoio de diversas empresas e conta com a presença de palestrantes de diversos locais do Estado, que irão ministrar assuntos sobre empreendedorismo, tecnologia e demais assuntos que fazem parte do desenvolvimento das empresas.

A abertura oficial ocorreu na noite da quinta-feira, porém, as palestrar e mostras tecnológicas ja estão à disposição do público alegretense. Nessa sexta-feira (22), o evento terá continuidade com novos palestrantes e novos stands de mostra.