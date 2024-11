Chácara de Alegrete recebe certificado por produção 100% orgânica

A Chácara Bella Colônia, localizada às margens da RST 377, entre o km 29 e o trevo do Cerro do Tigre, conquistou o reconhecimento como a primeira propriedade 100% orgânica do município de Alegrete.

Certificada pela Rede Ecovida por meio de certificação participativa, a propriedade se destaca pela produção sustentável de hortaliças e legumes, com foco em práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente.

Desde sua aquisição em 2022, a área passou por uma grande transformação, priorizando o cultivo orgânico. Toda a produção da chácara é direcionada ao consumidor final por meio de feiras realizadas aos sábados em Alegrete e Manoel Viana, além de entregas sob encomenda no Distrito de Passo Novo.

A Chácara Bella Colônia diversificou sua produção, priorizando cultivos sazonais e a implantação de pomares de frutas cítricas, ameixas e frutas nativas, em parceria com a Embrapa. A iniciativa visa garantir colheitas durante todas as estações do ano, reforçando o compromisso da propriedade com a sustentabilidade e a inovação agrícola.

Com foco na agricultura orgânica e no impacto positivo à comunidade, a Bella Colônia se consolida como um exemplo de adaptação e desenvolvimento sustentável em Alegrete.

Informações: Chico Alves ( Passonovense)