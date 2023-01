Alegrete tem o maior PIB agrícola do RS

Pela primeira vez Alegrete é líder no setor do agro, conforme dados de 2020, do Departamento de Economia e Estatística do RS, O município, na Região Fronteira Oeste, fechou com maior PIB no setor agrícola do Estado.

Isso se reflete, diretamente, no retorno de ICMs imposto que vem do governo estadual aos municípios gaúchos.

O secretário municipal de finanças José Luis Caurio informa que, devido a isso Alegrete melhorou seu índice e subiu duas posições no Estado.

-Saímos de 26 para a posição 24, e consequente vamos crescer de 4,6% em relação a 2022 disse José Luis Cáurio.