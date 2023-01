Filhotes de cães são despejados em rua do bairro Medianeira

Share on Email

Iniciamos o ano com um fato lamentável em que filhotes de cães foram descartados, no dia 4, em uma rua no bairro Medianeira, bem próximo à BR 290.

Uma moradora ligou para redação solicitando ajuda, porque cedo se deparou com filhotes que parecem ter uns dois meses. – É uma judiaria, mas nos não temos como ficar, mas gostaríamos que fossem acolhidos, relata Morgana Alves.

A família acolheu, momentaneamente, e deu alimento aos pequenos animais que estão com carrapatos.

A OPPA, instituição sem fins lucrativos e que não recebe recursos públicos tentar fazer um trabalho de proteção aos animais em Alegrete. Mas a demanda e falta de consciência das pessoas ainda é grande e faz com que cenas como essas se repitam.

Animais dessa idade não podem ser recolhidos ao canil, porque ainda precisam de cuidados especiais e vacinas. O local já está lotado com cães adultos e recebem todos os cuidados.