Militar é localizado no interior de Alegrete

Na madrugada desta terça-feira (10), Kananda Bitencourt informou que o namorado tinha sido localizado. Conforme ela, Maurício Nunes de 23 anos, fez contato com um irmão.

O militar estaria em uma casa no interior de Alegrete, porém, ela não tinha muitos detalhes, até o momento.

‘Não sei ao certo o que aconteceu, mas o relato inicial é que ele teria sido assaltado e depois foi deixado no mato’ – comentou.

Ela agradece a todos que ajudaram compartilhando e/ou enviando informações para que o jovem fosse encontrado.

Maurício é natural de Porto Alegre e reside em Alegrete devido ao serviço militar obrigatório.

Ele estava desaparecido desde a manhã de ontem(9), quando foi visualizado caminhando com uma mochila, nas costas, no túnel verde na RSC 377, entre Alegrete e Manoel Viana.

A namorada Kananda destacou que ele tinha saído de Alegrete na sexta-feira, para retornar na manhã de ontem. Ele ligou para que ela o encontrasse na RSC 377, porém, a alegretense perdeu contato com o militar e não o localizou no local combinado. Diante do período sem notícias e ter recebido uma mensagem que julgou suspeita, ela passou a divulgar, nas redes sociais, o sumiço do namorado e entrou em contato com o PAT.

‘Sei que ele está bem e conseguiu um celular em uma casa, no interior de Alegrete ‘- comentou.