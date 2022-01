Alegrete terá asfalto até o Aeroporto e iluminação na pista de vôos

Nesta quinta-feira, 27, o prefeito Márcio Amaral esteve reunido com o governo do Estado e com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), na sede da Autarquia em Porto Alegre, a fim de estabelecer a liberação de convênio com o município para a pavimentação da estrada que dá acesso da BR-290 ao Aeroporto Gaudêncio Ramos, assim como a autorização para ampliar a pista de vôos e as obras de balizamento noturno que facilitam pousos e decolagens.

No convênio, serão investidos 2.979.589,32, sendo R$ 2.382.123,38 investidos pelo Estado com uma contrapartida no valor de R$ 597.465,94 por parte do município. Esses recursos serão utilizados no asfaltamento do trecho de 1.700 metros de estrada e o acesso com a rotatória na frente do terminal, no balizamento da pista para permitir operações noturnas, possibilitando que se possa operar durante as 24 horas do dia e atender emergências médicas, voos de linha aérea e voos privados que possuem grande número no município. Todavia, a pista que hoje mede 1250 metros será ampliada em 350 metros, totalizando 1600 metros de comprimento, o que melhora as operações de pousos e decolagens.

O prefeito Márcio Amaral agradece por mais uma parceria com governo do Estado. “Esta obra será realizada com o aperto de várias mãos. Agradeço a parceria do município do Alegrete, Governo do RS, Aeroclube do Alegrete e Parlamento gaúcho. Tudo isso só seria possível, graças às ações do município que terminou o ano de forma superavitária”, ressalta o prefeito.

Representando o Estado, o secretário de Transportes Juvir Costella parabenizou o município de Alegrete por mais esta conquista. “São obras estruturantes, como essa da estrada de acesso ao aeroporto, ampliação da pista e balizamento noturno que propiciam ainda mais o desenvolvimento do Alegrete e região. É nosso dever e obrigação devolvermos à sociedade as condições para uma vida melhor por meio de obras melhores e mais seguras que geram desenvolvimento”, destaca Costella.

Também participaram do ato de assinatura do convênio, o Diretor-Geral do Daer, Luciano Faustino, o coordenador da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa, Cristiano Guerra, que representou o deputado Frederico Antunes, o vereador Cleo Trindade, o secretário adjunto dos Transportes, Luiz Gustavo, a representante do deputado federal Márcio Biolchi, Cristiane Lohmann e do deputado Clair kuhn, Jorge Siebert.