Imunidade fortalecida neutraliza efeitos mais graves da Covid; saiba mais

Com o alto contágio da Covid-19 e da ômicron, muitas pessoas atentam para uma melhor alimentação e buscam manter um equilíbrio emocional para que imunidade do corpo seja uma aliada.

Antes de mais nada, conforme alertam os especialistas e médicos, não existe alimento, nutriente ou vitamina milagrosos que previnam ou curem a Covid ou qualquer variante. Mas é possível fortalecer o sistema imunológico para que o corpo consiga se defender da melhor forma caso seja infectado.

Pois, nenhum alimento sozinho tem a capacidade de fortalecer a imunidade. Mas, sim, o conjunto de hábitos e ações saudáveis. Dentro desse contexto, a alimentação saudável, com nutrientes certeiros, pode beneficiar diversos sistemas do corpo humano, especialmente o imunológico.

Além de uma alimentação mais balanceada, alguns suplementos podem ser recomendados como vitamina C, zinco e ômega 3. Alguns nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema imunológico são:

Vitamina A: presente em alimentos como ovos, leites e queijos, legumes, frutas e verduras de cores alaranjadas e verdes escuras, essa vitamina tem um importante papel no fortalecimento do sistema imunológico.

Vitamina C: está presente, principalmente, em frutas cítricas (laranja, limão, cereja, morango e mexerica) e atua na proteção das células e no funcionamento adequado do sistema de defesa contra os vírus e bactérias. “A vitamina C pode ser encontrada em grande concentração nas células do sistema imune, porém, na presença de processos inflamatórios ou de infecções como gripes e resfriados, que aumentam o nível de estresse, esse índice pode diminuir muito rápido. Por esse motivo, manter o consumo de alimentos fonte dessa vitamina pode evitar que isso aconteça e afete o desenvolvimento das células. Além disso, possui atividade antioxidante, que pode prevenir o dano celular”, explicam os médicos.

Vitamina D: o principal meio de obtenção dessa vitamina é a exposição diária aos raios solares, porém, alguns alimentos como os óleos de fígado de peixe, atum e linguado são considerados boas fontes. Opera no funcionamento de muitos órgãos e tecidos, além de possuir importância para a saúde dos ossos. Tem efeitos significativos em diversos sistemas, incluindo o imunológico.

Vitamina E: encontrada na gema de ovo, vegetais verdes escuros, gérmen de trigo e óleos vegetais. É um importante antioxidante, proporcionando benefícios similares a vitamina C ao sistema imune do corpo.

Sais minerais e gorduras boas como ferro, magnésio, selênio, zinco, ômega 3 e ômega 6, encontrados em sementes como chia, quinoa e castanha de caju, também possuem componentes que podem auxiliar o sistema imunológico, contribuindo para a melhora do desempenho das células de defesa do corpo.

“O zinco é essencial para o crescimento, desenvolvimento e função imunológica, principalmente das células dos linfócitos T, uma das principais células do sistema imune. O consumo de alguns alimentos com essa fonte, como carne vermelha e camarão, devem ser considerados e podem ser facilmente incluídos em diversas preparações”, dizem especialistas.