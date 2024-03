Alegrete terá Centro Regional Especializado em atendimento de autismo

A obra só foi possível graças a emenda impositiva da bancada de vereadores do PP no valor de 735 mil reais.

Obra do Centro de Autismo de Alegrete

Ana Cristina Nunes da Costa, diretora da Escola Paul Harris, da APAE, comenta da importância desse centro para Alegrete e região, visto o grande número de pacientes já diagnosticados que precisam de atendimento especializado que será realizado por uma equipe multidisciplinar que estará trabalhando no Centro de Autismo em Alegrete.

Esse serviço, conforme a diretora, faz parte do programa Te Acolhe da Secretaria de Saúde do RS, que tem por objetivo instituir a política de atendimento integrado a pessoas com TEA. O projeto é destinado a garantir e a promover o atendimento as necessidades específicas dos autistas, visando o desenvolvimento pessoal, a inclusão social, a cidadania e apoio às suas famílias. Alegrete contará com o Centro de Atendimento em Saúde, CAS- Te acolhe, que visa ampliação da oferta de atendimento especializado a pessoas com o transtorno. Aqui será um centro regional dentre os 30, com o mesmo objetivo que terão no Estado.

Hoje, a Escola Paul Harris da APAE de Alegrete atende 216 usuários com serviços especializados.