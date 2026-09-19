Alegrete terá fim de semana de tempo instável, com períodos de sol e chuva

A combinação de muitas nuvens, temperaturas amenas e possibilidade de chuva deve marcar os próximos dias, incluindo o feriado de 20 de Setembro, data que movimenta a programação tradicionalista no município.

Para este sábado (19), a previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre 16°C e 19°C, enquanto o acumulado previsto é de aproximadamente 6,4 milímetros.

Com a presença de umidade e nebulosidade, o tempo deve permanecer fechado em vários momentos do dia. A chuva, de acordo com a previsão, tende a aparecer principalmente entre a tarde e a noite.

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Feriado de 20 de Setembro

No domingo (20), feriado de 20 de Setembro, Alegrete também deverá ter um dia marcado pela presença de nuvens e possibilidade de chuva. A previsão do Climatempo aponta para a continuidade da instabilidade na região. Mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. Previsão de 3mm de chuva