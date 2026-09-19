Fechamento de ruas e avenidas altera trânsito em Alegrete durante o Desfile Farroupilha neste domingo

A circulação de veículos será alterada em Alegrete neste domingo (20) em razão da realização do Desfile Farroupilha. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, diversas ruas e avenidas terão bloqueios entre 6h e 13h, com o objetivo de garantir a organização e a segurança do evento.

Entre os principais pontos de bloqueio estão trechos da Avenida Alexandre Lisboa, especialmente no cruzamento com o Parque Rui Ramos. A avenida também terá sentido duplo de circulação até a ponte Borges de Medeiros, a partir das 6h e até o encerramento do desfile.

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Ruas com bloqueios

Conforme o planejamento divulgado pelos órgãos responsáveis pelo trânsito, haverá interdições nos seguintes cruzamentos e vias:

Rua Demétrio Ribeiro / Rua Tamandaré, com bloqueios também nos acessos à Rua Joaquim Antônio, Rua David Canabarro e Rua Expedicionário Cannes, nos dois lados;

Rua Mariz e Barros / Rua Joaquim Antônio, incluindo o acesso à Rua Tiradentes;

Avenida Eurípedes Brasil Milano / Rua Joaquim Antônio, com bloqueio também no acesso à Rua Expedicionário Cannes;

Praça Getúlio Vargas / Clube Cassino;

Rua Barão do Cerro Largo, nos acessos pelas ruas Nossa Senhora do Carmo, José Bonifácio e Joaquim Antônio;

Rua General Sampaio, nos cruzamentos com Gaspar Martins, Barão do Cerro Largo, Vinte de Setembro e Marquês de Alegrete;

Avenida Dr. Lauro, com bloqueios nos acessos à Vasco Alves, Barão do Cerro Largo, Vinte de Setembro e Praça General Osório, na região da rotatória;

Rua Bento Manoel / Rua Daltro Filho;

Avenida Assis Brasil / Rua Bento Gonçalves, onde haverá alteração também na parada de ônibus;

Rua Maurício Cardoso / Rua Bento Gonçalves.

Além dos bloqueios, o planejamento prevê alteração de paradas de ônibus. Uma delas será na Rua Venâncio Aires, nas proximidades do antigo Posto Tocantins.

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Trajeto do desfile

A concentração dos participantes está prevista para ocorrer junto ao CTG Farroupilha, na Avenida Eurípedes Brasil Milano. O trajeto seguirá pela Rua Barão do Amazonas, passando pela Praça Getúlio Vargas, em direção contrária ao Monumento e à Igreja Matriz, seguindo pela Rua Vasco Alves e Rua dos Andradas, com dispersão na Praça General Osório.

A orientação das autoridades é para que proprietários e moradores não deixem veículos estacionados nas áreas que estarão sujeitas aos bloqueios durante o período de interdição. Com a movimentação esperada para o desfile, os motoristas que precisarem circular pela região central de Alegrete devem ficar atentos à sinalização e às barreiras instaladas nos cruzamentos.

O Desfile Farroupilha de 20 de setembro integra a programação tradicionalista da 3ª Capital Farroupilha, reunindo entidades, cavalarianos e comunidade para as celebrações da Semana Farroupilha.