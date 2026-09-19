Mãe realiza desejo da filha e chega a cavalo para buscá-la na escola

Desde pequena, Yasmim demonstra carinho pelos cavalos e interesse pela tradição gaúcha. Um dos motivos dessa ligação é Dínamo, seu companheiro, com quem a menina mantém uma relação de proximidade e afeto.

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Sabendo do desejo da filha, Danielle Carvalho contou com o apoio da direção e das professoras da EMEI Menino Deus para preparar a surpresa. O resultado foi um momento que chamou a atenção de quem estava na escola e proporcionou à menina a realização de um sonho.

A chegada da mãe a cavalo fez com que Yasmim pudesse viver, ainda aos três anos, uma experiência que reúne dois elementos presentes em sua rotina: o vínculo com os cavalos e a convivência com manifestações da cultura gaúcha.

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Para Danielle, momentos como esse também fazem parte do processo de transmissão da tradição às novas gerações.

“Acredito que temos que, além de semear boas sementes, regá-las, pois o futuro da nossa cultura e da nossa tradição gaúcha está nas nossas crianças”, afirma.

A experiência vivida por Yasmim também mostra como iniciativas familiares podem aproximar as crianças de elementos culturais presentes no cotidiano de suas comunidades. Por meio de experiências, convivência e exemplos, tradições passam a fazer parte da vida das novas gerações.

Aos três anos, Yasmim ainda está descobrindo o significado de tudo o que envolve a cultura gaúcha. Mas já demonstra, através da relação com Dínamo e do entusiasmo pelos cavalos, uma ligação que a família procura incentivar.

Para ela, a tarde de 16 de setembro ficará registrada como o dia em que a mãe atendeu a um pedido especial: chegar à escola a cavalo para buscá-la.

Um gesto simples, mas que transformou uma saída da escola em uma lembrança especial para mãe e filha.

Aline Menezes