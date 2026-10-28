Alegrete terá movimentada programação cultural, científica e esportiva em dezembro

No começo de dezembro, Alegrete terá uma programação de atividades culturais, científicas e esportivas organizada pela Secretaria Municipal de Educação. A agenda inclui uma mostra de iniciação científica, apresentações artísticas dentro da programação do Natal Iluminado e corridas previstas para o período.

Conforme o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, a programação do Natal Iluminado está prevista para ocorrer entre os dias 14 e 17 de dezembro, com apresentações no Largo e no interior do Centro Cultural. A agenda deve reunir diferentes manifestações artísticas, incluindo dança, música, coral, bandas e apresentações de dança gaúcha desenvolvidas pelos projetos da secretaria.

A abertura das atividades natalinas será marcada pela Caminhada de Natal, prevista para o dia 14 de dezembro, uma segunda-feira. A iniciativa também foi realizada no ano passado e integra a programação preparada para celebrar o período natalino no município.

Outro destaque está previsto para o dia 4 de dezembro, quando será realizada a Mostra Municipal de Iniciação Científica da rede municipal de ensino. A atividade ocorrerá no Largo do Centro Cultural e reunirá trabalhos desenvolvidos por estudantes ao longo do ano, com projetos e experiências relacionados às diferentes áreas do conhecimento.

A agenda de dezembro também inclui eventos esportivos. Entre as atividades mencionadas pelo secretário estão a Corrida da Brigada Militar, cuja data precisa ser confirmada, e a Corrida de Natal, marcada para o dia 19 de dezembro.

Com a programação, a Secretaria Municipal de Educação busca valorizar os trabalhos desenvolvidos nas escolas e nos projetos da rede municipal, além de promover atividades culturais, científicas e esportivas abertas à participação da comunidade.