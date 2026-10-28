Igreja Matriz celebra 195 anos de Alegrete com missa em ação de graças

28 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Celebração será realizada nesta quinta-feira (29), no Centro, e contará com apresentação da Associação Coral Alegrete

A Igreja Matriz de Alegrete celebrará seus 195 anos nesta quinta-feira, 29 de outubro, com uma missa em ação de graças, marcada para as 19h, na Igreja Matriz, localizada na Praça Getúlio Vargas, Centro do município.

A celebração será um momento de fé, gratidão e reconhecimento pela trajetória da comunidade católica, reunindo fiéis para marcar a data especial. A programação também contará com uma apresentação da Associação Coral Alegrete, prevista para ocorrer após a missa.

A comemoração dos 195 anos de Alegrete será marcada pela fé católica e contará com uma atração especial com a participação da Associação Coral Alegrete que acrescentará um momento cultural à programação, unindo música e espiritualidade em homenagem à cidade. .

A comunidade está convidada a participar da celebração e a compartilhar este momento de fé e agradecimento.

Serviço

  • Evento: Missa em ação de graças pelos 195 anos de Alegrete
  • Data: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Igreja Matriz de Alegrete
  • Endereço: Praça Getúlio Vargas, Centro
  • Atração: Apresentação da Associação Coral Alegrete após a celebração

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