Igreja Matriz celebra 195 anos de Alegrete com missa em ação de graças

Celebração será realizada nesta quinta-feira (29), no Centro, e contará com apresentação da Associação Coral Alegrete

A Igreja Matriz de Alegrete celebrará seus 195 anos nesta quinta-feira, 29 de outubro, com uma missa em ação de graças, marcada para as 19h, na Igreja Matriz, localizada na Praça Getúlio Vargas, Centro do município.

A celebração será um momento de fé, gratidão e reconhecimento pela trajetória da comunidade católica, reunindo fiéis para marcar a data especial. A programação também contará com uma apresentação da Associação Coral Alegrete, prevista para ocorrer após a missa.

A comemoração dos 195 anos de Alegrete será marcada pela fé católica e contará com uma atração especial com a participação da Associação Coral Alegrete que acrescentará um momento cultural à programação, unindo música e espiritualidade em homenagem à cidade. .

A comunidade está convidada a participar da celebração e a compartilhar este momento de fé e agradecimento.

Serviço

Evento: Missa em ação de graças pelos 195 anos de Alegrete

Missa em ação de graças pelos 195 anos de Alegrete Data: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026

Quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Horário: 19h

19h Local: Igreja Matriz de Alegrete

Igreja Matriz de Alegrete Endereço: Praça Getúlio Vargas, Centro

Praça Getúlio Vargas, Centro Atração: Apresentação da Associação Coral Alegrete após a celebração