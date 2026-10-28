Dia do Servidor público: trabalhadores indispensáveis para o bem estar da comunidade

Neste dia 28, é a data do servidor público, aquele que trabalha em vários órgãos seja federal, estadual ou municipal prestando suas atividades profissionais. O reconhecimento se estende a todos os profissionais que mantêm em funcionamento os órgãos e instituições que atendem à população.

Os servidores públicos estão presentes em praticamente todos os espaços na comunidade. No município, além da Prefeitura de Alegrete — que conta com um quadro superior a dois mil trabalhadores — há servidores atuando na Unipampa, Instituto Federal Farroupilha (IFFar), Brigada Militar, Polícia Civil, e em diversos órgãos municipais, estaduais e federais.

O expediente na administração pública municipal é normal no dia 28. Porém, na sexta-feira (30 de outubro) é ponto facultativo para os servidores municipais. A exceção (Resíduos Sólidos), onde os servidores lotados no Departamento de Resíduos Sólidos Urbanos, o ponto facultativo é mantido no próprio dia 28 de outubro, garantindo a manutenção da coleta e dos serviços essenciais.

São esses profissionais que garantem o funcionamento de escolas, universidades, bancos, postos de saúde, unidades administrativas e serviços essenciais de limpeza, transporte desempenhando um papel decisivo na qualidade de vida da população.

O Dia do Servidor Público, celebrado neste 28 de outubro, é um momento de reflexão e valorização. Uma oportunidade para reconhecer o esforço diário de quem, com dedicação e compromisso, mantém o atendimento à comunidade e zela pelo bem estar de todos.