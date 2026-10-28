Inscrições para regata no Rio Ibirapuitã encerram nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alegrete destaca que as inscrições para a regata no Rio Ibirapuitã seguem abertas até esta sexta-feira (30). A atividade é promovida pelo 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em parceria com a Prefeitura de Alegrete e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Assis Brasil, 930. Para mais informações, estão disponíveis os telefones (55) 3120-1015 e (55) 99161-0937.

Cada embarcação será composta por 12 pessoas, sendo 10 participantes e dois militares. A idade mínima para participar é de 16 anos. No caso de menores de idade, será necessária autorização e presença do responsável no mesmo meio-pontão.

Outro requisito é que todos os inscritos estejam aptos à realização de atividades físicas e em plenas condições de saúde.

A iniciativa busca integrar esporte e conscientização ambiental, incentivando a valorização e a preservação do Rio Ibirapuitã, um dos principais recursos naturais de Alegrete.