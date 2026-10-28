Brigada Militar prende homem por ameaçar e agredir ex-companheira grávida

Vítima, mãe de três crianças pequenas, relatou ameaças de morte e agressão com faca. Após fugir da primeira abordagem, suspeito foi localizado e preso; Justiça decretou a prisão preventiva.

A Brigada Militar prendeu um homem de 20 anos suspeito de violência doméstica contra a ex-companheira, em Alegrete. O caso mobilizou guarnições da corporação após a vítima, que está grávida e é mãe de três crianças pequenas, relatar ameaças de morte, danos à residência e uma agressão com arma branca.

A ocorrência teve início na manhã de segunda-feira (26), quando uma guarnição de serviço da Brigada Militar – Patrulha Maria da Penha, atendeu a uma denúncia de violência doméstica. Os policiais se deslocaram até um endereço cadastrado pela Patrulha Maria da Penha, onde fizeram contato com a vítima.

Conforme o relato da mulher aos policiais, o ex-companheiro teria passado a madrugada consumindo bebidas alcoólicas na casa de um amigo e, durante esse período, ido à residência dela para fazer ameaças. Segundo a vítima, o homem afirmava que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o suspeito retornou ao imóvel pela manhã, arrombou e danificou a porta da residência e voltou a ameaçá-la. A mulher relatou que ele teria dito que aquele seria o último dia de sua vida e que cumpriria tudo o que havia anunciado.

Durante o episódio, o homem também teria desferido um golpe com uma faca de serra contra a vítima, provocando um corte, rasgando sua blusa.

A mulher tem cinco filhos, três estavam naca sa, sendo de 5, 3 e 2 anos de idade, nenhum deles filho do suspeito. As crianças estavam dormindo no momento dos fatos, conforme as informações repassadas à guarnição.

Vítima foi encaminhada para atendimento

Após o atendimento inicial, os policiais encaminharam a mulher à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, inicialmente enquadrada como lesão corporal. Uma guarnição de apoio realizou buscas para localizar o suspeito, mas não obteve êxito naquele primeiro momento.

Posteriormente, a vítima foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exame de corpo de delito e avaliação das lesões.

Suspeito retornou e foi preso

Ainda conforme as informações da ocorrência, no período da tarde, a Brigada Militar tomou conhecimento de que o homem teria voltado a procurar a ex-companheira. Ele teria enviado mensagens ao celular da irmã da vítima, informando que aguardava o retorno da mulher.

Por temer por sua integridade física, ela estava abrigada na residência da irmã, localizada no bairro Jardim Planalto.

Diante da nova situação, a Brigada Militar deslocou-se até o local indicado. Ao perceber a presença das viaturas, o suspeito fugiu e ingressou em uma residência na Avenida Eurípedes Brasil Milano, onde foi localizado e preso pelos policiais.

Segundo a corporação, foi necessário utilizar algemas em razão do risco de fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos. Após a prisão, o homem foi encaminhado à UPA para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram registrados os novos fatos e adotadas as providências legais.

Prisão preventiva

Após os procedimentos policiais, foi obtida a prisão preventiva do suspeito, que acabou encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso evidencia a gravidade das ameaças relatadas pela vítima e a importância do atendimento às ocorrências de violência doméstica, especialmente quando há ameaças de morte e agressões com arma branca.

Em situações de violência doméstica ou risco iminente, a orientação é procurar ajuda imediatamente. A Brigada Militar pode ser acionada pelo telefone 190, e o Ligue 180 oferece atendimento e orientação para mulheres em situação de violência.