Alegrete terá quatro noites de Carnaval com descida dos blocos

O evento é uma organização e realização da May produtora com apoio de empresas da cidade. Serão quatro dias de folia e alegria com estrutura de som com animação de um DJ e após de uma banda.

A partir das 22h a festa começa com a participação de um DJ, sendo que na sequência a banda anima o Carnaval de Alegrete em 2022.

Cavalo com patas feridas foi apreendido enquanto puxava carroça carregada

Maysa Moreira informa que o primeiro o dia de Carnaval, será 26 de fevereiro, seguindo a festa nos dias 27 e 28, encerrando no dia 1º.

Maysa e Diego-

A organização vai disponibilizar um gazebo para que as pessoas possam medir a temperatura e verificar o cartão de vacina com as três doses do imunizante.

“Vão ser quatro noites de folia da maior festa popular do Brasil. Quem quiser montar seu bloco já pode preparar sua fantasia para aproveitar junto com a família e amigos”- destaca.

A segurança, conforme a May produtora será de empresa privada.