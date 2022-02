Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares, visualizaram um cavalo em condições de maus-tratos. O animal estava atrelado a uma carroça, com um freezer em cima e três patas machucadas, sendo que uma das patas traseiras estava sangrando muito.

O proprietário foi abordado e acionado um veterinário da Prefeitura Municipal de Alegrete e a Guarda Municipal. A avaliação constatou ferimentos no animal que foi recolhido pelos guardas municipais ao potreiro do Município.

Cavalo com patas feridas foi apreendido enquanto puxava carroça carregada

Na maioria das vezes, esses cavalos são conduzidos por pessoas despreparadas e sem a menor consciência do respeito devido àquele animal que lhes provê o sustento. Além disso, após uma vida inteira de trabalho excessivo, alguns, são abandonados para morrer, simplesmente descartados.

Na maioria dos casos, os animais trabalham o dia todo em meio ao trânsito perigoso, sob pressão, gritos e chibatadas, expostos ao sol forte ou ao frio e à chuva. E, em casos assim, os apetrechos que os prendem à carroça causam-lhes ferimentos e desconforto. O resultado só poderia ser animais apáticos, desnutridos, cansados, humilhados, subjugados.

Decreto

No dia 17 de janeiro, o prefeito Márcio Amaral assinou um decreto que estabeleceu o horário para trânsito de veículos de tração animal no município.

O Decreto nº 037 proíbe a circulação de veículos de tração animal, parada ou estacionamento das carroças, com o animal atrelado, no perímetro urbano do município, no horário das 11h às 17h, de dezembro a março de cada ano, os mais quentes do verão. “O decreto visa a proteção do animal, do trabalhador e também do nosso trânsito”, afirma o prefeito.

Quem for flagrado circulando em vias públicas de Alegrete nestes horários terá o veículo recolhido pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e somente poderá ser retirada mediante o pagamento de 01 (uma) URMA – Unidade de Referência Municipal, que equivale a R$ 269.80. No caso de reincidência, o veículo somente será devolvido ao seu proprietário, mediante o pagamento de 02 (duas) URMAS, equivalentes a R$ 539,60.

Os valores arrecadados serão aplicados pela Prefeitura de Alegrete, exclusivamente, no cuidado e alimentação dos animais recolhidos.