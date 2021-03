Alegrete: vacinação contra Covid-19 segue para idosos a partir de 65 anos nesta quarta

Compartilhe















Depois de ter a logística da vacinação contra à Covid-19 prevista para esta manhã, interrompida, por um problema de variação da Câmara de refrigeração que armazena as vacinas no Posto de Atendimento Central, nesta tarde(29), a Prefeitura de Alegrete emitiu uma nota onde esclarece que o retorno da vacinação será na próxima quarta-feira( 31). Conforme o comunicado da assessoria de comunicação apesar dos problemas logísticos enfrentados no controle e variação de temperatura das vacinas, já está tudo solucionado. “A Prefeitura acertou com o Governo do Estado a reposição das doses para Alegrete e poderemos dar sequência à imunização no baita chão.”- destaca a nota.

A vacinação vai acontecer nesta quarta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves) a partir das 8h30. Para se vacinar é preciso levar documento de identidade e CPF.

Vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 65 anos ou mais:

– 1ª dose

– Quando: quarta(31), a partir das 8h30.

– Para quem: idosos com 65 anos ou mais

– O que levar: documento de identidade e CPF. Cartão SUS é opcional

-Onde: Em veículos:

Drive-thru na rua Bento Gonçalves

Drive-thru na rua Bento Manoel Para pedestres:

Antigo PAM Central (UBS Bento Gonçalves) UBS com Salas de Vacinação: UBS PASSO NOVO

Rua Álvaro Kruell, 560 UBS PIOLA UBS BOA VISTA

Rua Pedro de Souza Bisch, 525 UBS RONDON

Av. Marechal Rondon, 258 UBS VERA CRUZ

Av. Maximino Marinho, 307 UBS SAINT PASTOUS (está funcionando na UBS Dr. ROMÁRIO)

Rua Felipe Soares, 312 UBS VILA NOVA

Rua Benvindo Moutinho, 342 UBS NOVA BRASÍLIA

Rua Isabel Garaialdi Peres, 135 UBS PRADO

Rua Olegário Vitor de Andrade, 620 UBS DR. ROMÁRIO

Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, s/n UBS PROMORAR

Rua Aluizio Santos Moraes, s/n CENTRO SOCIAL URBANO

Avenida Tiaraju, 1969 UBS JESUS FRANCO PEREIRA (MACEDO)

Rua Padre Landel de Moura, 196 DPCOM