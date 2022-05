Alegrete vai exportar cerca de 200 mil sacas de arroz para o México

Buscando reduzir o estoque do grão, a Associação dos Arrozeiros de Alegrete organiza um grupo de produtores locais para exportar para o México.

Giovano Parcianello, diretor técnico da Associação, diz que o objetivo é estabilizar o preço no mercado nacional e conseguir vialibilizar a lavoura do ano que vem, já que os insumos e custos da produção aumentaram cerca de 35%, esclareceu.

O objetivo é sair daqui de Alegrete 200 mil sacas de arroz para o México. A Associação de Arrozeiros de Alegrete está em contato com pordutores de municípios da Região para que também façam adesão a esta negociação, em que cada saca do produto vai ser de 74 reias com descontos da taxa de comercialização e isenção de Funrural.

Ele disse que 70% do arroz do Brasil é produzido no RS. A exportação é feita através de empresas do setor e o carregamento será através de navios desde o Porto de Rio Grande.