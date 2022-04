Em gesto de honestidade, ciclistas deixam bilhete em veículo avariado

Share on Email

Não são poucos os motivos que pequenos gestos valem mais que mil palavras ou até mesmo que milhões.

No último domingo, um alegretense se surpreendeu em dois momentos, a primeira vez de forma negativa, ao retornar para o seu carro estacionado nas imediações do Parque Rui Ramos e a segunda, positiva, ao se deparar com um bilhete, curioso.

Vamos ao fato com detalhes. Silviomar Recova Soares, disse ao PAT que foi durante à tarde no Parque Rui Ramos, passear com a família. Depois de um período na pracinha e um chimarrão, eles retornaram para o carro. Assim que se aproximou percebeu que uma sinaleira estava quebrada.

Contudo, no para-brisa, havia um bilhete. “Olá, sem querer batemos na sinaleira traseira do seu carro, de bicicleta. Mas estamos de acordo para acertar o conserto”.

O alegretense disse que ficou surpreso ao conversar com a zeladora e ouvir que dois jovens pediram uma caneta e um papel para que pudessem deixar o bilhete com nome e contato.

“Essa foi uma atitude de honestidade, educação e caráter, que não é muito comum” – acrescenta.

Por esse motivo, Silviomar decidiu compartilhar o gesto dos ciclistas. Com o veículo, já está tudo certo.