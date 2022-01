Alegretense completa travessia Cassino ao Chuí, caminhando 235 km

Você já se imaginou caminhando dos molhes da barra da Lagoa dos Patos, no balneário do Cassino em Rio Grande- RS, até os molhes da barra do arroio Chuí, na divisa com o Uruguai, 235 km de praia. Ufa. Essa é para poucos e aventureiros de carteirinha.

Trechos desérticos encarados pela alegretense

Foi justamente este trajeto que a alegretense Elvira Paim radicada em Porto Alegre fez caminhando em 9 dias. Acostumada a ultramaratonas e desafios extremos, Elvira topou mais uma aventura.

Alegretense contemplou a paisagem

Ela iniciou a travessia no dia 14 de janeiro às 7h, saindo dos molhes da Barra do Cassino, com apenas uma mochila nas costas juntamente com mais 12 caminhantes.

Elvira nos molhes

Após 9 dias, travessia concluída com êxito. A alegretense aportou nos molhes de Chuí por volta das 14hs. Ela descreve com uma aventura muito legal, Caminhando uma média de 30km por dia, e à noite pernoitavam em acampamentos bem raiz, banho só em poças de água da chuva, conta a aventureira.

Momentos de reflexão durante a jornada épica

Mais uma história para contar na vida da ultramaratonista

A travessia é organizada por uma empresa chamada Caminho dos Faróis, coordenada pelo aventureiro

Fernando Souza Neto, que escreveu um livro após sua saga em 2012, quando fez essa travessia sozinho.

Elvira e o organizador Fernando Neto

“Foram 9 dias de caminhada sob sol abrasador, chuvas, tempestades, raios, ventania. Eu queria fazer algo assim, para curtir a região que eu já conhecia de outros carnavais”, explica.

Clima adverso foi um dos obstáculos

Elvira resume a travessia como um trekking de nível difícil, com areia, vento, calor, lonjuras, fazendo jus ao apelido dado para região de Abismo Horizontal.

Logo no primeiro dia, o calor foi ao extremo. Elvira acabou vomitando toda água, pois o líquido estava quente. Típico da travessia, o tempo mudou e caiu um temporal. “A cada dia, um novo dia”, ensina a aventureira.

Mais uma aventura da alegretense que está acostumada a desafios extremos

A alegretense diz que aproveitou a travessia para meditar, pensar na vida, nos caminhos. Sobre a região destaca que é cabulosa em termos climáticos, por isso o cuidado da equipe foi fundamental. No grupo havia veganos,vegetarianos, caminhantes experientes e iniciantes. que durante os 235 km caminharam com areia batendo nas canelas.

Grupo conseguiu terminar a aventura em 9 dias

No penúltimo dia, os aventureiros deixaram mensagens em forma de bandeiras no varal de orações, idealizado pelo Fernando Neto. Momento muito bonito e emocionante descreve a alegretense.

Momento ímpar, segundo a alegretense

A travessia cruza pelos Faróis, Verga, Seria, Albardão e o do Chuí onde encerrou a aventura no no sábado (22), depois de momentos de tensão ( integrantes da travessia com Covid-19) acabou deixando o clima tenso.

Faróis foram contemplados pelos caminhantes

A travessia cruza uma faixa de areia contínua que se estende à fronteira sul do Brasil, com o oceano Atlântico à esquerda e a estação ecológica do Taim e Lagoa da Mangueira à direita. Uma praia preservada pelo difícil acesso, o que faz com que, dos seus 235 km, 180 sejam praticamente desertos.

Alegretense concluiu sua primeira travessia até o Chuí

Fotos: acervo pessoal