BR 290: caminhão sai da pista e enxame de abelha dificulta retirada do veículo

Prefeito afirma que os professores não foram lesados, e exemplifica; veja

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi socorrido devido a picadas de abelha e encaminhado à Santa Casa de Alegrete. A PRF recomenda passar no local com os vidros fechados, pois um enxame de abelhas está impossibilitando a retirada imediata do veículo acidentado. Bombeiros de Alegrete foram acionados em decorrência do enxame.

O caminhão estava carregado com toras de madeira e ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Fonte e foto: PRF Uruguaiana