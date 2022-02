Alegretense desaparecido é encontrado morto preso às ferragens do caminhão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta quinta-feira(3), a Polícia Civil de Alegrete, localizou no KM 538, da BR 290, o caminhão da empresa Faro e o alegretense André Martins, após a informação de um trabalhador que visualizou o caminhão.

Segundo informações da amiga e comadre Lidiane Severo, o veículo estava tombado à margem da rodovia e o motorista preso nas ferragens. A retirada foi realizada pelos Bombeiros de Alegrete e o translado pela Funerária Angelus.

De acordo com Lidiane, o acidente foi cerca de 36Km da cidade, perto da Santinha.

Alegrete chega a 311 óbitos pela Covid-19 e soma mais 111 casos positivos

“Durante todas as buscas que realizamos, ontem(2), justamente nesse local, não paramos pois havia uma máquina realizando a limpeza às margens da rodovia e, estávamos mais concentrados na área que o GPS parou de registrar, neste caso, um pouco à frente”- comentou.

Neste dia, um trabalhador teria visualizado o caminhão tombado, em um barranco de difícil acesso, e comunicou a polícia.

Lidiane disse que há mais de 10 anos, André era motorista. “Ele era muito responsável, sempre foi um excelente motorista”- descreveu.

O trabalhador deixou esposa(Fabieli Brutti), um filho de 1 ano(Valentin), pai, mãe e irmã(Andreia Simone). Nas redes sociais, muitas homenagens estão sendo realizadas e mensagens de conforto à família. Ele também deixa outros dois filhos de um relacionamento

André saiu de Rosário do Sul no início da madrugada de quarta-feira(2), e não chegou ao seu destino. A família e os amigos mobilizaram as redes sociais, assim como, os veículos de comunicação. O alegretense estava dirigindo um caminhão baú da empresa Faro.